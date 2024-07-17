Пшеничное поле горело на Харьковщине: ГСЧСники спасли 10 га
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Богодуховском районе спасатели потушили пожар на пшеничном поле.
Сообщения о пожаре на фермерском поле со спелой пшеницей на окраине села Белоусово спасатели получили 17 июля в 11:38, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«К месту вызова были направлены 2 оперативных отделения 21-й пожарно-спасательной части, которые оперативно отсекли большую часть урожая от огня. Таким образом, было спасено около 10 га», — добавили в ГСЧС.
Пожар площадью 2,5 га потушили в 12:50. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, поле, пшеница, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе спасатели потушили пожар на пшеничном поле.".