Пшеничное поле горело на Харьковщине: ГСЧСники спасли 10 га

В Богодуховском районе спасатели потушили пожар на пшеничном поле.

Сообщения о пожаре на фермерском поле со спелой пшеницей на окраине села Белоусово спасатели получили 17 июля в 11:38, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К месту вызова были направлены 2 оперативных отделения 21-й пожарно-спасательной части, которые оперативно отсекли большую часть урожая от огня. Таким образом, было спасено около 10 га», — добавили в ГСЧС.

Пожар площадью 2,5 га потушили в 12:50. Причина возникновения возгорания устанавливается.

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