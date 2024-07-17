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Пшеничне поле горіло на Харківщині: ДСНСники врятували 10 га

Суспільство 15:38   17.07.2024
Вікторія Яковенко
Пшеничне поле горіло на Харківщині: ДСНСники врятували 10 га Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В Богодухівському районі рятувальники загасили пожежу на пшеничному полі. 

Повідомлення про пожежу на фермерському полі зі стиглою пшеницею на околиці села Білоусове рятувальники отримали 17 липня об 11:38, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 21-ї пожежно-рятувальної частини, котрі оперативно відсікли більшу частину врожаю від вогню. Таким чином було врятовано близько 10 га», – додали в ДСНС.

Пожежу площею у 2,5 га загасили о 12:50. Причина виникнення загоряння встановлюється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Богодухівському районі рятувальники загасили пожежу на пшеничному полі. ".