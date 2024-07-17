Пшеничне поле горіло на Харківщині: ДСНСники врятували 10 га
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
В Богодухівському районі рятувальники загасили пожежу на пшеничному полі.
Повідомлення про пожежу на фермерському полі зі стиглою пшеницею на околиці села Білоусове рятувальники отримали 17 липня об 11:38, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 21-ї пожежно-рятувальної частини, котрі оперативно відсікли більшу частину врожаю від вогню. Таким чином було врятовано близько 10 га», – додали в ДСНС.
Пожежу площею у 2,5 га загасили о 12:50. Причина виникнення загоряння встановлюється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, поле, пшеница, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Богодухівському районі рятувальники загасили пожежу на пшеничному полі. ".