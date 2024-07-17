Пшеничне поле горіло на Харківщині: ДСНСники врятували 10 га

В Богодухівському районі рятувальники загасили пожежу на пшеничному полі.

Повідомлення про пожежу на фермерському полі зі стиглою пшеницею на околиці села Білоусове рятувальники отримали 17 липня об 11:38, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 21-ї пожежно-рятувальної частини, котрі оперативно відсікли більшу частину врожаю від вогню. Таким чином було врятовано близько 10 га», – додали в ДСНС.

Пожежу площею у 2,5 га загасили о 12:50. Причина виникнення загоряння встановлюється.