Live
  • Вт 09.07.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 40.7
  • EUR 44.08

Поле із понад 50 га пшениці вогнеборці врятували від полум’я на Харківщині

Події 18:09   09.07.2024
Оксана Якушко
Поле із понад 50 га пшениці вогнеборці врятували від полум’я на Харківщині

Поле пшениці охопило полум’я близько 14:00 на околиці села Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району, розповіли у ДСНС Харківської області.

Площа пожежі склала близько 23 га. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 га вдалося врятувати.О 14:35 пожежу локалізували, о 14:50 – ліквідували.

Читайте також: На Харківщині горіли дах дому і дрова: пожежу гасили рятувальники з Луганщини

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Для України практично неможливо відвоювати свої землі у РФ – NYT
Для України практично неможливо відвоювати свої землі у РФ – NYT
09.07.2024, 18:59
Поле із понад 50 га пшениці вогнеборці врятували від полум’я на Харківщині
Поле із понад 50 га пшениці вогнеборці врятували від полум’я на Харківщині
09.07.2024, 18:09
Завтра трамваї пів дня не ходитимуть на Салтівці у Харкові
Завтра трамваї пів дня не ходитимуть на Салтівці у Харкові
09.07.2024, 17:37
РФ закидає Харківщину КАБ і атакує поблизу Вовчанська, Стариці і Липців – ГШ
РФ закидає Харківщину КАБ і атакує поблизу Вовчанська, Стариці і Липців – ГШ
09.07.2024, 16:52
Пік спеки в Україні очікується 14-17липня: прогноз синоптикині
Пік спеки в Україні очікується 14-17липня: прогноз синоптикині
09.07.2024, 13:15
У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція
У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція
09.07.2024, 15:11

Новини за темою:

20:08
Наслідки удару по Харкову: 5 постраждалих, один ФАБ не розірвався (відео)
22:28
Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові
21:07
15 рятувальників ДСНС з Харківщини згадав у щоденному зверненні Зеленський
20:27
Ліси палають на Харківщині через обстріли росіян (фото)
23:00
Тіло ще одного загиблого знайшли на згарищі «Епіцентру» у Харкові

Ви читали новину: «Поле із понад 50 га пшениці вогнеборці врятували від полум’я на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поле пшениці охопило полум’я близько 14:00 на околиці села Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району, розповіли у ДСНС Харківської області.".