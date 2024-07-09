Поле із понад 50 га пшениці вогнеборці врятували від полум’я на Харківщині
Поле пшениці охопило полум’я близько 14:00 на околиці села Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району, розповіли у ДСНС Харківської області.
Площа пожежі склала близько 23 га. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 га вдалося врятувати.О 14:35 пожежу локалізували, о 14:50 – ліквідували.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, огонь, пламя, пожежа, поле, пшеница, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 18:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поле пшениці охопило полум’я близько 14:00 на околиці села Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району, розповіли у ДСНС Харківської області.".