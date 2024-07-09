Поле із понад 50 га пшениці вогнеборці врятували від полум’я на Харківщині

Поле пшениці охопило полум’я близько 14:00 на околиці села Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району, розповіли у ДСНС Харківської області.

Площа пожежі склала близько 23 га. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 га вдалося врятувати.О 14:35 пожежу локалізували, о 14:50 – ліквідували.