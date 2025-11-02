Live
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині

Оригінально 15:27   02.11.2025
Олена Нагорна
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині Фото: Лозівська міська тергромада

Майже 80% осіннього врожаю зернових і зернобобових культур зібрали аграрії Харківщини. І очікують, що він буде не меншим за торішній, розповів на брифінгу заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“По області зернові та зернобобові культури зібрано на площі 542 тисячі гектарів. Це майже 80% від прогнозу. Намолочено, ми наближаємося до 2 мільйонів тонн продукції. Наразі 1 мільйон 880 тисяч тонн в цілому зернових культур зібрано. І це, я нагадаю, 80%. Вочевидь, у нас буде цифра не менше точно, ніж в тому році. Тобто, ми перейдемо за 2 мільйони тонн”, – зазначив Іванов.

Він нагадав, що основна трійка культур, яка годує країну, – це кукурудза, соняшник та пшениця.

“Вони всі приблизно в динаміці 2024 року. Там плюс-мінус 2-3%, десь в розбіжностях таких статистичних, тобто на рівні. Це гідний результат. Якщо ми перейдемо за 2 мільйони тонн, вочевидь це відбудеться, то це цифра, яка покриває, як і завжди, потреби області в рази й дозволяє експортувати продукцію за кордон, що ми й робимо”, – додав Іванов.

Соняшника з 417 тисяч гектарів зібрали майже мільйон тонн, сої з 37 тисяч гектарів – 75 тисяч тонн, озимого та ярового ріпаку з 3 тисяч гектарів – 10 тисяч тонн.

“Середня врожайність соняшника – 19 центнерів (з гектара – ред.). Якщо по кукурудзі, по інших культурах, це 34-35 середня врожайність. Така ж приблизно була і по пшениці. Ці показники набагато нижчі, ніж якщо ми беремо довоєнний стан справ. Це пов’язано із нетиповими різкими змінами кліматичними, перш за все. І, друге, це цінова політика і стан справ у прифронтовому регіоні. Крайній рік у нас був 2021 з повноцінним доглядом наших культур. Наразі такої в наших аграріїв можливості немає, тому, звісно, це відображається на середній врожайності. Маємо падіння по центнерах, тобто ефективності зібраних культур”, – пояснив заступник начальника ХОВА.

Читайте також: Дрова є? Куди звертатися на Харківщині, щоб не переплачувати перекупникам 📹

Автор: Олена Нагорна
