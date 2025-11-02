Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині
Майже 80% осіннього врожаю зернових і зернобобових культур зібрали аграрії Харківщини. І очікують, що він буде не меншим за торішній, розповів на брифінгу заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
“По області зернові та зернобобові культури зібрано на площі 542 тисячі гектарів. Це майже 80% від прогнозу. Намолочено, ми наближаємося до 2 мільйонів тонн продукції. Наразі 1 мільйон 880 тисяч тонн в цілому зернових культур зібрано. І це, я нагадаю, 80%. Вочевидь, у нас буде цифра не менше точно, ніж в тому році. Тобто, ми перейдемо за 2 мільйони тонн”, – зазначив Іванов.
Він нагадав, що основна трійка культур, яка годує країну, – це кукурудза, соняшник та пшениця.
“Вони всі приблизно в динаміці 2024 року. Там плюс-мінус 2-3%, десь в розбіжностях таких статистичних, тобто на рівні. Це гідний результат. Якщо ми перейдемо за 2 мільйони тонн, вочевидь це відбудеться, то це цифра, яка покриває, як і завжди, потреби області в рази й дозволяє експортувати продукцію за кордон, що ми й робимо”, – додав Іванов.
Соняшника з 417 тисяч гектарів зібрали майже мільйон тонн, сої з 37 тисяч гектарів – 75 тисяч тонн, озимого та ярового ріпаку з 3 тисяч гектарів – 10 тисяч тонн.
“Середня врожайність соняшника – 19 центнерів (з гектара – ред.). Якщо по кукурудзі, по інших культурах, це 34-35 середня врожайність. Така ж приблизно була і по пшениці. Ці показники набагато нижчі, ніж якщо ми беремо довоєнний стан справ. Це пов’язано із нетиповими різкими змінами кліматичними, перш за все. І, друге, це цінова політика і стан справ у прифронтовому регіоні. Крайній рік у нас був 2021 з повноцінним доглядом наших культур. Наразі такої в наших аграріїв можливості немає, тому, звісно, це відображається на середній врожайності. Маємо падіння по центнерах, тобто ефективності зібраних культур”, – пояснив заступник начальника ХОВА.
Читайте також: Дрова є? Куди звертатися на Харківщині, щоб не переплачувати перекупникам 📹
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: аграрії, врожай, кукуруза, новини Харкова, пшеница, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2025 в 15:27;