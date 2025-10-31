Дрова є? Куди звертатися на Харківщині, щоб не переплачувати перекупникам 📹

Майже 36 домогосподарств на Харківщині мають отримати цього року одноразову матеріальну допомогу у розмірі 19400 гривень на закупівлю твердого пічного палива, розповів МГ «Об’єктив» заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Він нагадав, що зараз у регіоні реалізують програму, в межах якої сім’ї на визначених територіях можуть отримати від міжнародних донорів 19400 гривень на закупівлю твердого палива, зокрема дров. Уже отримали кошти майже 6 тисяч домогосподарств, розташованих у зоні від 0 до 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Наразі триває забезпечення сімей у зоні 10-30 кілометрів.



“Понад двадцять міжнародних партнерів задіяні в цьому процесі, – розповів Іванов. – Це грошова форма. Це показав минулий рік – бажання людей отримувати грошову виплату. І понад 90% людей отримують саме її. Попередньо йде верифікація людей, банківських рахунків. Люди пишуть заяви, з людьми працюють і на етапі до виплат визначається, що людина захоче отримати – натуральну чи грошову форму. Так от понад 90% – це гроші. І наразі більш як 12 тисяч домогосподарств забезпечені в зоні 10-30 кілометрів. Цей процес триває. Маємо до кінця року закрити всю потребу соціально вразливих категорій населення. А це 36 тисяч домогосподарств на наш регіон. Сподіваємося, це буде зроблено спільними зусиллями”.

Але як на практиці витратити допомогу за цільовим призначенням? Раніше представники одного з державних надлісництв Харківщини пояснили МГ “Об’єктив”, що реалізовують виключно неколоті дрова й не надають послуг із завантаження, доставки та вивантаження, бо для цього не вистачає працівників. Мешканцям, які хочуть купити продукцію в держпідприємства за вигідною ціною, радять самостійно шукати перевізника, вантажників й людей, які дрова порубають. Водночас усі ці послуги комплексно пропонує в соцмережах велика кількість приватників.

На питання – куди ж за таких реалій звертатися людям, зокрема літнім, які хочуть придбати дрова, – Іванов відповів, що є відпрацьований алгоритм.

“Людина звертається до громади, до соцдепартаменту, до керівництва громади, або безпосередньо до департаменту обласної військової адміністрації, який цим опікуються. І ми вже знаходимо шляхи вирішення цього питання, щоб людина сама не шукала і не витрачала зайвих коштів, не шукала якихось фірм, підрядників. І, дійсно, в лісгоспу опції доставки немає. Тобто це відповідальність органів місцевого самоврядування, нас, як обласної влади. І ми індивідуально з цими людьми готові працювати і працюємо”, – запевнив заступник начальника ХОВА.