Дрова есть? Куда обращаться на Харьковщине, чтоб не переплачивать перекупщикам

Почти 36 домохозяйств в Харьковской области должны получить в этом году единоразовую материальную помощь в размере 19400 гривен на закупку твердого печного топлива, рассказал МГ «Объектив» замначальника ХОВА Евгений Иванов.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе реализуют программу, в рамках которой семьи на определенных территориях могут получить от международных доноров 19400 гривен на закупку твердого печного топлива, в частности дров. Уже получили средства почти 6 тысяч домохозяйств, расположенных в зоне от 0 до 10 километров от линии боевого столкновения. Сейчас продолжается обеспечение семей в зоне 10-30 километров.

«Более двадцати международных партнеров задействованы в этом процессе, — рассказал Иванов. — Это денежная форма. Это показал прошлый год — желание людей получать денежную выплату. И более 90% людей получают именно ее. Предварительно идет верификация людей, банковских счетов. Люди пишут заявления, с людьми работают и на этапе до выплат определяется, что человек захочет получить — натуральную или денежную форму. Так вот более 90% — это деньги. И сейчас более 12 тысяч домохозяйств обеспечены в зоне 10-30 километров. Этот процесс продолжается. Мы должны до конца года закрыть всю потребность социально уязвимых категорий населения. А это 36 тысяч домохозяйств в нашем регионе. Надеемся, это будет сделано совместными усилиями».

Но как на практике потратить помощь по целевому назначению? Ранее представители одного из государственных надлесничеств Харьковщины объяснили МГ «Объектив», что они реализуют исключительно неколотые дрова и не предоставляют услуги по погрузке, доставке и выгрузке, потому что для этого не хватает работников. Жителям, которые хотят купить продукцию в госпредприятии по выгодной цене, советуют самостоятельно искать перевозчика, грузчиков и людей, которые порубят дрова. В то же время все эти услуги комплексно предлагает в соцсетях большое количество частников.

На вопрос — куда же в таких реалиях обращаться людям, в частности пожилым, которые хотят приобрести дрова, — Иванов ответил, что есть отработанный алгоритм.

«Человек обращается в громаду, в соцдепартамент, к руководству громады или непосредственно в департамент областной военной администрации, который этим занимается. И мы уже находим пути решения этого вопроса, чтобы человек сам не искал и не тратил лишние средства, не искал какие-то фирмы, подрядчиков. Действительно, в лесхозе опции доставки нет. То есть это ответственность органов местного самоуправления, нас, как областной власти. И мы индивидуально с этими людьми готовы работать и работаем. Чтобы эти дрова доехали до адреса, где они должны оказаться», — заверил замначальника ХОВА.