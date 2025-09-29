Live
Фиктивные дрова через интернет: в Харькове задержали мошенника – НПУ

Общество 13:12   29.09.2025
Виктория Яковенко
Харьковские правоохранители разоблачили мужчину, который «продал» несуществующие дрова женщине.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант разместил в интернете объявления о продаже дров, которые не имел. На предложение «купилась» женщина.

«31 июля потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях неизвестного мужчины, который незаконно завладел ее деньгами и нанес материальный ущерб на сумму 13 000 гривен», — рассказали правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого мошенника. Им оказался 44-летний уроженец Кировоградской области, который живет в Харькове. Отмечается, что у него уже была судимость за мошенничество.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ильму грозит до 3 лет тюрьмы.

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, девять лет тюрьмы за разбой в Харькове получил 22-летний мужчина. Преступление, по которому его судили, произошло в марте 2024 года, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемый в Харькове напал на 75-летнего на улице и избил так, что тот потерял сознание.

Читайте также: 19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
