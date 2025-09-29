Фиктивные дрова через интернет: в Харькове задержали мошенника – НПУ
Харьковские правоохранители разоблачили мужчину, который «продал» несуществующие дрова женщине.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант разместил в интернете объявления о продаже дров, которые не имел. На предложение «купилась» женщина.
«31 июля потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях неизвестного мужчины, который незаконно завладел ее деньгами и нанес материальный ущерб на сумму 13 000 гривен», — рассказали правоохранители.
Полицейские установили личность предполагаемого мошенника. Им оказался 44-летний уроженец Кировоградской области, который живет в Харькове. Отмечается, что у него уже была судимость за мошенничество.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ильму грозит до 3 лет тюрьмы.
Напомним, девять лет тюрьмы за разбой в Харькове получил 22-летний мужчина. Преступление, по которому его судили, произошло в марте 2024 года, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемый в Харькове напал на 75-летнего на улице и избил так, что тот потерял сознание.
