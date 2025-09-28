Девять лет за разбой в Харькове получил 22-летний мужчина
Преступление, за которое его судили, произошло в марте 2024 года. Обвиняемый в Харькове напал на 75-летнего на улице и избил так, что тот потерял сознание.
«Злоумышленник оттащил пострадавшего к зданию и нанес несколько ударов ногой по голове. После этого он забрал у мужчины телефон и 3000 гривен», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
При этом на суде 22-летний разбойник свою вину отрицал. Его версия такова: возвращаясь домой, он увидел пожилого человека, который лежал на земле среди разбросанных вещей. И вместо того, чтобы помочь пострадавшему просто решил забрать его телефон.
Судья в такие совпадения не поверил.
«Эти утверждения были опровергнуты доказательствами, исследованными судом», — отметили прокуроры.
Так что нападавшего признали виновным в разбое. Он проведет девять лет в тюрьме. Также приговор предусматривает конфискацию имущества.
Ранее мы сообщали, что 22 сентября в Харькове 38-летний мужчина попытался ограбить финансовое учреждение. Сотруднице он угрожал канцелярским ножом. Подозреваемого задержали на месте, ему грозит до 15 лет с конфискацией.
