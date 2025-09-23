Live
«Это ограбление»: сотруднице финучреждения в Харькове угрожали ножом

Общество 12:30   23.09.2025
Виктория Яковенко
«Это ограбление»: сотруднице финучреждения в Харькове угрожали ножом Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на финансовое учреждение.

Инцидент произошел 22 сентября. В финансовое учреждение, предоставляющее ссуды, зашел 38-летний мужчина, присел на место клиента и желал оформить кредит, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе общения с кассиром злоумышленник сообщил ей, что это ограбление и достал из своего рюкзака канцелярский нож. Угрожая, он требовал от женщины отдать все деньги из кассы», — отметили правоохранители.

Полицейские задержали предполагаемого нападающего на месте преступления. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.

Если вину докажут, фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители задержали 36-летнего мужчину за грабеж в Салтовском районе. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что жертвой фигуранта стала пожилая женщина, он сорвал с ее ушей золотые украшения.

Читайте также: Мужчину, стрелявшего в ветерана ВСУ с инвалидностью, будут судить

Автор: Виктория Яковенко
