Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, совершил поджог кассовой зоны на АЗС в Шевченковском районе. По данным копов, фигурант был под хмельком.

«Нарушитель взял со стеллажа витрины магазина бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил кассовую зону и поджег. В результате загорелись товары, кассовое оборудование и другое имущество заправки», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пожар огнетушителем погасил работник АЗС. Ущерб правоохранители оценили в около 70 тысяч гривен.

Отмечается, что полицейские оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Шевченковского района. Его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если его вину докажут, фигуранту «светит» от 3 до 10 лет тюрьмы.