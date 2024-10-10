Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого
В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, совершил поджог кассовой зоны на АЗС в Шевченковском районе. По данным копов, фигурант был под хмельком.
«Нарушитель взял со стеллажа витрины магазина бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил кассовую зону и поджег. В результате загорелись товары, кассовое оборудование и другое имущество заправки», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пожар огнетушителем погасил работник АЗС. Ущерб правоохранители оценили в около 70 тысяч гривен.
Отмечается, что полицейские оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Шевченковского района. Его задержали.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если его вину докажут, фигуранту «светит» от 3 до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АЗС, касса, поджег, подозрение, полиция, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, совершил поджог кассовой зоны на АЗС в Шевченковском районе. По данным копов, фигурант был под хмельком.".