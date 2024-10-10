Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого

Общество 14:43   10.10.2024
Виктория Яковенко
Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, совершил поджог кассовой зоны на АЗС в Шевченковском районе. По данным копов, фигурант был под хмельком.

«Нарушитель взял со стеллажа витрины магазина бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил кассовую зону и поджег. В результате загорелись товары, кассовое оборудование и другое имущество заправки», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пожар огнетушителем погасил работник АЗС. Ущерб правоохранители оценили в около 70 тысяч гривен.

Отмечается, что полицейские оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Шевченковского района. Его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если его вину докажут, фигуранту «светит» от 3 до 10 лет тюрьмы.

поджег на АЗС в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: В Харькове подожгли авто женщины: под подозрением – ее сожитель (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
10.10.2024, 09:32
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
10.10.2024, 13:51
Включат ли отопление 15 октября жителям Харькова и области: ответ Синегубова
Включат ли отопление 15 октября жителям Харькова и области: ответ Синегубова
10.10.2024, 14:20
В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько
В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько
10.10.2024, 10:42
Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове
Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове
10.10.2024, 09:04
Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого
Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого
10.10.2024, 14:43

Новости по теме:

19:17
Двое мародеров хотели сдать дорожный знак на металлолом в Харьковской области
17:31
Мужчину, отобравшего деньги у оператора АЗС, поймали в Харькове
09:17
Машина загорелась на АЗС в Харькове (видео)
13:48
В мэрии сообщили сколько магазинов, супермаркетов и АЗС работает в Харькове
18:18
В Харькове проверят нефтебазы, АЗС и места хранения топлива – Терехов

Вы читали новость: «Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, совершил поджог кассовой зоны на АЗС в Шевченковском районе. По данным копов, фигурант был под хмельком.".