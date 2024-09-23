В Харькове подожгли авто женщины: под подозрением – ее сожитель (фото)

43-летнего харьковчанина подозревают в поджоге авто сожительницы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 сентября получили сообщение о том, что сожитель 42-летней харьковчанки поджег ее автомобиль Hyundai. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установившая свидетелей, обстоятельства преступления, а также личность подозреваемого.

«После ссоры мужчина вышел на улицу, облил транспортное средство женщины бензином и поджег. Потерпевшая увидела противоправные действия нарушителя и вызвала полицию и ГСЧС», — добавили правоохранители.

43-летний мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину фигуранта докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.