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В Харькове подожгли авто женщины: под подозрением – ее сожитель (фото)

Общество 16:54   23.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове подожгли авто женщины: под подозрением – ее сожитель (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

43-летнего харьковчанина подозревают в поджоге авто сожительницы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 сентября получили сообщение о том, что сожитель 42-летней харьковчанки поджег ее автомобиль Hyundai. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установившая свидетелей, обстоятельства преступления, а также личность подозреваемого.

«После ссоры мужчина вышел на улицу, облил транспортное средство женщины бензином и поджег. Потерпевшая увидела противоправные действия нарушителя и вызвала полицию и ГСЧС», — добавили правоохранители.

43-летний мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину фигуранта докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнего харьковчанина подозревают в поджоге авто сожительницы.".