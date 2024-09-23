В Харькове подожгли авто женщины: под подозрением – ее сожитель (фото)
43-летнего харьковчанина подозревают в поджоге авто сожительницы.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 сентября получили сообщение о том, что сожитель 42-летней харьковчанки поджег ее автомобиль Hyundai. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установившая свидетелей, обстоятельства преступления, а также личность подозреваемого.
«После ссоры мужчина вышел на улицу, облил транспортное средство женщины бензином и поджег. Потерпевшая увидела противоправные действия нарушителя и вызвала полицию и ГСЧС», — добавили правоохранители.
43-летний мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Если вину фигуранта докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, поджог, подозрение, полиция, сожитель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнего харьковчанина подозревают в поджоге авто сожительницы.".