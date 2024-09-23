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У Харкові підпалили авто жінки: під підозрою – її співмешканець (фото)

Суспільство 16:54   23.09.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові підпалили авто жінки: під підозрою – її співмешканець (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

43-річного харків’янина підозрюють у підпалі авто співмешканки.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 вересня отримали повідомлення про те, що співмешканець 42-річної харків’янки підпалив її автівку «Hyundai». На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила свідків, обставини злочину, а також особу підозрюваного.

«Після сварки чоловік вийшов на вулицю, облив транспортний засіб жінки бензином та підпалив. Потерпіла побачила протиправні дії порушника та викликала поліцію й ДСНС», – додали правоохоронці.

43-річного чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину фігуранта доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 16:54;

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