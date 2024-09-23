У Харкові підпалили авто жінки: під підозрою – її співмешканець (фото)
43-річного харків’янина підозрюють у підпалі авто співмешканки.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 вересня отримали повідомлення про те, що співмешканець 42-річної харків’янки підпалив її автівку «Hyundai». На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила свідків, обставини злочину, а також особу підозрюваного.
«Після сварки чоловік вийшов на вулицю, облив транспортний засіб жінки бензином та підпалив. Потерпіла побачила протиправні дії порушника та викликала поліцію й ДСНС», – додали правоохоронці.
43-річного чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Якщо провину фігуранта доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, підозра, поджог, поліція, сожитель, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річного харків’янина підозрюють у підпалі авто співмешканки.".