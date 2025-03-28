Вигнав жінку з квартири та залишився наодинці з дитиною: ситуація в Харкові
У Харкові чоловік вигнав з квартири 41-річну жінку та погрожував їй фізичною розправою, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Жінка розповіла, що співмешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, погрожував фізичною розправою та вигнав з квартири, залишившись наодинці з однорічною дитиною.
Як з’ясували правоохоронці, жінка з дитиною приїхала з Миколаївської області до цього чоловіка, який мешкає в орендованій квартирі в Харкові. Після спілкування з поліцейськими 32-річний фігурант віддав заявниці дитину.
«Родичів або знайомих у постраждалої, до яких вона могла б звернутись за допомогою, у неї не було. Потерпілій було запропоновано звернутись до Центру надання допомоги постраждалим від насильства, куди її відвезли працівники поліції на службовому автомобілі», – розповіли в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чоловік вигнав з квартири 41-річну жінку та погрожував їй фізичною розправою, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.".