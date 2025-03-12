Спалив живцем подругу на п’яних посиденьках: довічне загрожує жителю Лозівщини

Трагедія сталася 23 грудня 2024 року, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Тоді 52-річний чоловік спалив свою співмешканку.

Події розгорталися у селі Башилівка Лозівського району.

“Ніде не працюючий обвинувачений та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, в якій знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, після чого підпалив”, – уточнили правоохоронці.

Спочатку спалахнули речі жінки, а потім і будинок. Це побачили сусіди – вони й викликали профільні служби. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані, цілу добу лікарі боролися за її життя, але 24 грудня 46-річна жінка померла.

“Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Під час обшуку у нього було виявлено канабіс, який він періодично вживав”, – зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувачений чекає на суд, перебуваючи в СІЗО. Йому загрожує довічне ув’язнення, додали правоохоронці.