Live
  • Ср 12.03.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.41
  • EUR 45.21

Спалив живцем подругу на п’яних посиденьках: довічне загрожує жителю Лозівщини

Події 14:56   12.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Спалив живцем подругу на п’яних посиденьках: довічне загрожує жителю Лозівщини

Трагедія сталася 23 грудня 2024 року, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Тоді 52-річний чоловік спалив свою співмешканку.

Події розгорталися у селі Башилівка Лозівського району.

“Ніде не працюючий обвинувачений та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, в якій знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, після чого підпалив”, – уточнили правоохоронці.

Спочатку спалахнули речі жінки, а потім і будинок. Це побачили сусіди – вони й викликали профільні служби. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані, цілу добу лікарі боролися за її життя, але 24 грудня 46-річна жінка померла.

“Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Під час обшуку у нього було виявлено канабіс, який він періодично вживав”, – зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувачений чекає на суд, перебуваючи в СІЗО. Йому загрожує довічне ув’язнення, додали правоохоронці.

Читайте також: Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Спалив живцем подругу на п’яних посиденьках: довічне загрожує жителю Лозівщини
Спалив живцем подругу на п’яних посиденьках: довічне загрожує жителю Лозівщини
12.03.2025, 14:56
Про шкоду солі заявили фахівці: скільки грамів на день можна і як їсти менше
Про шкоду солі заявили фахівці: скільки грамів на день можна і як їсти менше
12.03.2025, 14:13
СОУ: “Ми готові зустрічати ворога” – що відбувається на Вовчанському напрямку
СОУ: “Ми готові зустрічати ворога” – що відбувається на Вовчанському напрямку
12.03.2025, 13:24
Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури
Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури
12.03.2025, 12:42
У Харкові затримали «рішалу» у сервісному центрі МВС – прокуратура
У Харкові затримали «рішалу» у сервісному центрі МВС – прокуратура
10.03.2025, 15:31
Новини Харкова — головне 12 березня: вночі прилетів БпЛА, понад 20 атак
Новини Харкова — головне 12 березня: вночі прилетів БпЛА, понад 20 атак
12.03.2025, 15:05

Новини за темою:


Ви читали новину: «Спалив живцем подругу на п’яних посиденьках: довічне загрожує жителю Лозівщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 14:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася 23 грудня 2024 року, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Тоді 52-річний чоловік спалив свою співмешканку.".