Спалив живцем подругу на п’яних посиденьках: довічне загрожує жителю Лозівщини
Трагедія сталася 23 грудня 2024 року, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Тоді 52-річний чоловік спалив свою співмешканку.
Події розгорталися у селі Башилівка Лозівського району.
“Ніде не працюючий обвинувачений та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, в якій знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, після чого підпалив”, – уточнили правоохоронці.
Спочатку спалахнули речі жінки, а потім і будинок. Це побачили сусіди – вони й викликали профільні служби. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані, цілу добу лікарі боролися за її життя, але 24 грудня 46-річна жінка померла.
“Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Під час обшуку у нього було виявлено канабіс, який він періодично вживав”, – зазначили у прокуратурі.
Наразі обвинувачений чекає на суд, перебуваючи в СІЗО. Йому загрожує довічне ув’язнення, додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 14:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася 23 грудня 2024 року, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Тоді 52-річний чоловік спалив свою співмешканку.".