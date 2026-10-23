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Незвичні хмари бачили над Харковом: що це було, пояснили синоптики

Суспільство 13:44   23.10.2026
Вікторія Яковенко
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Незвичні хмари бачили над Харковом: що це було, пояснили синоптики Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

Напередодні, 22 жовтня, соцмережі заполонили фото та відео «хвилястого неба», яке бачили харків’яни. Український гідрометеорологічний центр опублікував пояснення цього явища.

«Бачимо багато відміток під дивовижно гарними і одночасно страхітливими хмарами — Undulatus asperatus. Це рідкісний різновид хмар, які нагадують збурену або бурхливу морську поверхню, якщо дивитися на них знизу. Виникають через гравітаційні хвилі в атмосфері, зміну вітру на різній висоті (зсув вітру) та стратифікацію повітряних мас», – йдеться у повідомленні.

Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

необычные тучи над Харьковом
Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»
необычные тучи над Харьковом
Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»
необычные тучи над Харьковом
Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

Нагадаємо, Харківський зоопарк через затримку платежів Державним казначейством майже півтора тижня працював на генераторах, розповів міський голова Ігор Терехов. Мер наголосив, що така ситуація перед початком опалювального сезону та на стадії формування держбюджету на 2027 рік є тривожним сигналом.

Читайте також: «Енергосистема не належить Харкову» — Терехов про підготовку до зими

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 13:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 22 жовтня, соцмережі заполонили фото та відео «хвилястого неба», яке бачили харків’яни. Український гідрометеорологічний центр опублікував пояснення цього явища.".