Необычные тучи видели над Харьковом: что это было, объяснили синоптики

Накануне, 22 октября, соцсети заполонили фото и видео «волнистого неба», которое видели харьковчане. Украинский гидрометеорологический центр опубликовал объяснение этого явления.

«Видим много отметок под удивительно красивыми и одновременно устрашающими облаками — Undulatus asperatus. Это редкая разновидность облаков, напоминающих взбудораженную или бурную морскую поверхность, если смотреть на них снизу. Возникают из-за гравитационных волн в атмосфере, смены ветра на разной высоте (сдвиг ветра) и стратификации воздушных масс», — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

Напомним, Харьковский зоопарк из-за задержки платежей Государственным казначейством почти полторы недели работал на генераторах, рассказал городской голова Игорь Терехов. Мэр подчеркнул, что такая ситуация перед началом отопительного сезона и на стадии формирования госбюджета на 2027 год является тревожным сигналом.