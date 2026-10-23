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Необычные тучи видели над Харьковом: что это было, объяснили синоптики

Общество 13:44   23.10.2026
Виктория Яковенко
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Необычные тучи видели над Харьковом: что это было, объяснили синоптики Фото: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

Накануне, 22 октября, соцсети заполонили фото и видео «волнистого неба», которое видели харьковчане. Украинский гидрометеорологический центр опубликовал объяснение этого явления.

«Видим много отметок под удивительно красивыми и одновременно устрашающими облаками — Undulatus asperatus. Это редкая разновидность облаков, напоминающих взбудораженную или бурную морскую поверхность, если смотреть на них снизу. Возникают из-за гравитационных волн в атмосфере, смены ветра на разной высоте (сдвиг ветра) и стратификации воздушных масс», — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

необычные тучи над Харьковом
Фото: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»
необычные тучи над Харьковом
Фото: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»
необычные тучи над Харьковом
Фото: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

Напомним, Харьковский зоопарк из-за задержки платежей Государственным казначейством почти полторы недели работал на генераторах, рассказал городской голова Игорь Терехов. Мэр подчеркнул, что такая ситуация перед началом отопительного сезона и на стадии формирования госбюджета на 2027 год является тревожным сигналом.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 13:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 22 октября, соцсети заполонили фото и видео «волнистого неба», которое видели харьковчане. Украинский гидрометеорологический центр опубликовал объяснение этого явления.".