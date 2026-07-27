Live

Кто стоит за атакой на SMK Group: компания выступила с официальным заявлением

Актуально 15:58   27.07.2026
Ирина Максимова
Кто стоит за атакой на SMK Group: компания выступила с официальным заявлением

Международная производственно-торговая компания SMK Group (Группа СМК) заявила о масштабной информационной кампании по дискредитации бизнеса. Соответствующее заявление было обнародовано после появления ряда публикаций в анонимных телеграм-каналах и интернет-ресурсах.

В компании утверждают, что распространенные в последнее время обвинения являются недостоверными и манипулятивными. По словам представителей Группы СМК, кампанию ведут анонимные ресурсы, которые не имеют статуса средств массовой информации или утратили доверие из-за нарушения журналистских стандартов и распространения недостоверной информации.

«Обвинения, которые последнюю неделю публикуются в адрес Группы СМК, являются манипулятивной и недостоверной информацией. Цель заказчиков – дестабилизировать работу предприятий и подорвать доверие к ее основателю Денису Парамонову, который ведет активную благотворительную деятельность все годы войны. Мы не будем тратить время и силы на этих провокаторов и псевдожурналистов, со своей стороны официально опровергаем распространенные ими фейки», – отметили в компании, добавив, что предприятия продолжают работать, платить налоги и реализовывать благотворительные инициативы.

Кроме того, в Группе СМК заявили, что их предприятия не были релоцированы и продолжают деятельность на прифронтовых территориях, остаются социально ответственным бизнесом, поддерживают своих сотрудников и местные громады.

В SMK Group выразили надежду, что украинские медиа и в дальнейшем будут руководствоваться принципами объективности и проверки фактов, отделяя достоверную информацию от манипуляций.

SMK Group – международная производственно-торговая группа компаний, работающая в сферах мясопереработки, ритейла и дистрибуции. В ее состав входят четыре производственных предприятия в Украине и Польше под брендами «Салтовский мясокомбинат», «Богодуховский мясокомбинат», «Киевский мясокомбинат» и Saltowski.

Автор: Ирина Максимова

Популярно

Новости Харькова — главное 27 июля: удары, защита АЗС, вечеринка-ловушка
Новости Харькова — главное 27 июля: удары, защита АЗС, вечеринка-ловушка
27.07.2026, 17:20
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
27.07.2026, 12:38
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем «Ланцет» попал возле АЗС (фото)
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем «Ланцет» попал возле АЗС (фото)
27.07.2026, 17:05
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026, 15:24
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
26.07.2026, 12:43
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
27.07.2026, 13:40

Новости по теме:

17.07.2026
Атака по Харькову, есть погибший, пострадали дети (обновляется)
08.07.2026
Удар по Немышлянскому району: коммунальщики устраняют последствия атаки (фото)
04.07.2026
Санкт-Петербург под ударом: что горело на родине Путина (фото, видео)
27.06.2026
Предприятия Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине атаковали россияне
25.06.2026
По Немышлянскому району ударил FPV – предварительные данные прокуратуры (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Кто стоит за атакой на SMK Group: компания выступила с официальным заявлением», то посмотрите больше в разделе Актуально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 15:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международная производственно-торговая компания SMK Group (Группа СМК) заявила о масштабной информационной кампании по дискредитации бизнеса.".