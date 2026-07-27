Кто стоит за атакой на SMK Group: компания выступила с официальным заявлением

Международная производственно-торговая компания SMK Group (Группа СМК) заявила о масштабной информационной кампании по дискредитации бизнеса. Соответствующее заявление было обнародовано после появления ряда публикаций в анонимных телеграм-каналах и интернет-ресурсах.

В компании утверждают, что распространенные в последнее время обвинения являются недостоверными и манипулятивными. По словам представителей Группы СМК, кампанию ведут анонимные ресурсы, которые не имеют статуса средств массовой информации или утратили доверие из-за нарушения журналистских стандартов и распространения недостоверной информации.

«Обвинения, которые последнюю неделю публикуются в адрес Группы СМК, являются манипулятивной и недостоверной информацией. Цель заказчиков – дестабилизировать работу предприятий и подорвать доверие к ее основателю Денису Парамонову, который ведет активную благотворительную деятельность все годы войны. Мы не будем тратить время и силы на этих провокаторов и псевдожурналистов, со своей стороны официально опровергаем распространенные ими фейки», – отметили в компании, добавив, что предприятия продолжают работать, платить налоги и реализовывать благотворительные инициативы.

Кроме того, в Группе СМК заявили, что их предприятия не были релоцированы и продолжают деятельность на прифронтовых территориях, остаются социально ответственным бизнесом, поддерживают своих сотрудников и местные громады.

В SMK Group выразили надежду, что украинские медиа и в дальнейшем будут руководствоваться принципами объективности и проверки фактов, отделяя достоверную информацию от манипуляций.

SMK Group – международная производственно-торговая группа компаний, работающая в сферах мясопереработки, ритейла и дистрибуции. В ее состав входят четыре производственных предприятия в Украине и Польше под брендами «Салтовский мясокомбинат», «Богодуховский мясокомбинат», «Киевский мясокомбинат» и Saltowski.