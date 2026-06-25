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По Немышлянскому району ударил FPV – предварительные данные прокуратуры (фото)

Происшествия 16:46   25.06.2026
Виктория Яковенко
По Немышлянскому району ударил FPV – предварительные данные прокуратуры (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 25 июня около 13:25 вооруженные силы РФ атаковала Немышлянский район, предварительно, FPV-дроном.

«В результате вражеского удара поврежден забор частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

По Харькову ударил дрон
Фото: Харьковская областная прокуратура
По Харькову ударил дрон
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, попадание вражеского дрона зафиксировали в Немышлянском районе днем ​​25 июня, сообщал мэр Игорь Терехов. БпЛА попал по территории частного дома, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадавших нет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 25 июня около 13:25 вооруженные силы РФ атаковала Немышлянский район, предварительно, FPV-дроном.".