По Немышлянскому району ударил FPV – предварительные данные прокуратуры (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 25 июня около 13:25 вооруженные силы РФ атаковала Немышлянский район, предварительно, FPV-дроном.
«В результате вражеского удара поврежден забор частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала», — отметили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, попадание вражеского дрона зафиксировали в Немышлянском районе днем 25 июня, сообщал мэр Игорь Терехов. БпЛА попал по территории частного дома, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадавших нет.