По Немышлянскому району ударил FPV – предварительные данные прокуратуры (фото)

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Напомним, попадание вражеского дрона зафиксировали в Немышлянском районе днем ​​25 июня , сообщал мэр Игорь Терехов. БпЛА попал по территории частного дома, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадавших нет.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили , что 25 июня около 13:25 вооруженные силы РФ атаковала Немышлянский район, предварительно, FPV-дроном.

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• Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 25 июня около 13:25 вооруженные силы РФ атаковала Немышлянский район, предварительно, FPV-дроном.".