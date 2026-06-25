По Немишлянському району вдарив FPV – попередні дані прокуратури (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 25 червня близько 13:25 збройні сили РФ атакувала Немишлянський район, попередньо, FPV-дроном.

“Внаслідок ворожого удару пошкоджено паркан приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила”, – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, влучання ворожого дрону зафіксували у Немишлянському районі вдень 25 червня, повідомляв мер Ігор Терехов. БпЛА поцілив по території приватного будинку, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждалих немає.