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По Немишлянському району вдарив FPV – попередні дані прокуратури (фото)

Події 16:46   25.06.2026
Вікторія Яковенко
По Немишлянському району вдарив FPV – попередні дані прокуратури (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 25 червня близько 13:25 збройні сили РФ атакувала Немишлянський район, попередньо, FPV-дроном.

“Внаслідок ворожого удару пошкоджено паркан приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила”, – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

По Харькову ударил дрон
Фото: Харківська обласна прокуратура
По Харькову ударил дрон
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, влучання ворожого дрону зафіксували у Немишлянському районі вдень 25 червня, повідомляв мер Ігор Терехов. БпЛА поцілив по території приватного будинку, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждалих немає.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 25 червня близько 13:25 збройні сили РФ атакувала Немишлянський район, попередньо, FPV-дроном.".