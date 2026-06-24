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РФ посилює атаки FPV по Харкову, до яких районів долітає – прокуратура

Суспільство 16:07   24.06.2026
Вікторія Яковенко
РФ посилює атаки FPV по Харкову, до яких районів долітає – прокуратура Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Тенденція росіян щодо застосування FPV-дронів по Харкову посилюється, повідомила в етері «Суспільне. Студія» речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна.

«Якщо раніше ми говорили про ці випадки виключно на кільцевій дорозі міста, то останнім часом, на жаль, ця тенденція зростає та посилюється. Маємо задокументовані випадки у декількох районах міста – у Шевченківському, Київському, в Індустріальному було виявлено FPV-дрон з бойовою частиною. Було декілька влучань в багатоквартирні будинки в Шевченківському районі. Було влучання на околицях міста FPV-дрона в авто», – розповіла Чиріна.

Вона нагадала, що оператор FPV бачить куди буде влучати цей дрон.

«У нього в карті збережені певні зображення, будівлі, люди. Він розуміє, що буде атакувати. Всі ці факти кваліфікуються за статтею 438 ККУ. Взагалі всі факти злочинів росіян кваліфікуються за цією статтею», – уточнили в прокуратурі.

Чиріна констатує: загалом по місту та області ворог застосовує різні види озброєння. Серед яких – БпЛА «Герань-2», «Молния», реактивні безпілотники («Герань-3»).

«Як сьогодні, всі харків’яни зрозуміють, він намотував круги приблизно 1,5 години по всьому місту. Крім того, наприкінці минулого тижня росіяни знову почали застосовувати авіаційні боєприпаси. Було нещодавно влучання балістичних ракет по регіону. Тенденція йде до зростання і застосування різних видів озброєння», – констатують у прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 16:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тенденція росіян щодо застосування FPV-дронів по Харкову посилюється, повідомила в етері «Суспільне. Студія» речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна.".