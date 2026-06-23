Загострення в Козачій Лопані та FPV у Харкові: чи є зв’язок, відповіли у ХОВА

FPV-дрони останніми тижнями стали значно частіше долітати до Харкова. Водночас Генштаб інформує про бої на півночі від міста – в районі Козачої Лопані. Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 23 червня прокоментував, чи це збіг.

“Ні, це зовсім не пов’язані речі, – заявив Синегубов. – Те, що є певне загострення – так, ми розуміємо, й по Козачій Лопані, й по інших населених пунктах. Наші військові це все знають, протидіють, ворога знищують. Зміни лінії фронту наразі немає. По жодному із напрямків. Лінія фронту повністю, завдяки нашим військовим, є стабільною”.

Що ж до появи FPV-дронів на окружній та в Харкові, то це начальник ХОВА назвав новою тактикою ворога.

“Це нова тактика, знову ж таки. Це окремі групи: виходять, відпрацьовують далі. І знову ж таки, те, що долітає, – це одиниці, порівняно з тим, що запускається. Ведеться контрборотьба, знищення цих груп і все інше. Це більше питання до військових. Я не хочу на себе перебирати таку функцію. Однак, активна протидія цьому, повірте, ведеться нашими військовими 24/7″, – запевнив Синєгубов.

Він не став робити висновків про те, наскільки глибоко в Харків можуть долітати FPV, виходячи з окремих інцидентів. І нагадав, як поступово “подовжувалася” траєкторія польоту КАБів: спочатку вони досягали лише північних околиць Харкова, а з розвитком ворожих технологій змогли долати сотні кілометрів.

“Я скажу так. Зараз у нас повітряна тривога вся реальна. Коли дивишся на певні військові засоби ідентифікації, електронні девайси, то кожна повітряна тривога, вона реальна. Тобто якийсь мотлох до нас летить: або FPV-дрон летить, або один “шахед”, або два “шахеди”, або якась атака йде, або реактивні “шахеди” парами заходять і все інше. Тобто на повітряні тривоги потрібно реагувати. Це не як злетів МіГ – і ми не знаємо, чи буде пуск, чи не буде, чи ракета з якогось моря долетить до нас за 40 хвилин… Ми живемо в інших реаліях”, – наголосив начальник ХОВА.

Нагадаємо, начальник ХОВА прокоментував можливість встановлення антидронових сіток у районі П’ятихаток у Харкові. Коротко сказав: “Планується”. Також сітки можуть з’явитися і на інших околицях міста, що знаходяться найближче до лінії фронту.