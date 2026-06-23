«Може і завтра»: де у Харкові можуть встановити антидронові сітки (відео)

Антидронові сітки на в’їздах до Харкова: начальник ХОВА Олег Синєгубов детально розповів, які напрямки розглядають, хто, ймовірно, займатиметься цими роботами, чи знайдуть фінансування та що відомо про строки.

За його словами, антидронові сітки демонструють високу ефективність, тому регіон продовжує перекривати ними найбільш небезпечні ділянки. Серед таких напрямків він назвав Богодухівський, Дергачівський та район Великого Бурлука.

«Зараз на меті в першу чергу закрити окружну Харкова. Далі подивимося на динаміку і, можливо, це буде Харківське шосе, Салтівський напрямок. Це, знову ж таки, околиця Харкова, територія Харкова частково. Далі будемо вже приймати рішення», – сказав Синєгубов.

Він також прокоментував можливість встановлення антидронових сіток у районі П’ятихаток. Коротко сказав: «планується». А також відповів, коли сітки можуть почати встановлювати на околицях міста.

«Це може бути і навіть завтра. Є пріоритетні напрямки, де літає 100 FPV на добу. Є напрямок, де один FPV на місяць. Це є такі напрямки. Однак, звичайно, це закінчилося трагедією. Людина загинула, на жаль. Одна людина отримала поранення. Далі будемо дивитися. Якщо «прилітає» в центрі Харкова, теж там прилітає. Ось жінка на Салтівці отримала поранення. Це ж не означає, що сьогодні ми маємо все кинути, всі пріоритетні напрямки, які там на прифронті, і почати закривати місто Харків. Однак ми це питання розглядаємо», – пояснив начальник ХОВА.

До робіт можуть залучити як військових, так і фахівців Державної спеціальної служби транспорту або Служби відновлення.

«З приводу ролі Харківської міської чи обласної адміністрації, повірте, ми це визначимо. Це точно не буде впливати ані на швидкість, ані на прийняття рішення. Звичайно буде питання фінансування, я думаю, що ми його вирішимо», – підкреслив Синєгубов.

Крім того, Синєгубов розповів жителям як вберегтися від атак FPV. Перш за все, каже він, слід уникати небезпечних напрямків.

«Ми будемо публікувати, ми вже це робили через Агенцію відновлення, ті напрямки, які є наразі найбільш небезпечними для пересування, для логістики. Далі активізуємо роботу, що людям потрібно звертати увагу, по чому проїжджають, тому що є випадки трагічні – і на велосипедах люди наїжджають на вибухонебезпечні предмети, на міни різного типу. Будемо посилювати напрямок роботи щодо протимінної діяльності. Ну і далі щодо пішоходів – це звичайно мобільні модульні укриття. Місто Харків, інші населенні пункти. Це лише їх нарощувати для того, щоб люди мали змогу швидко, оперативно перейти в них», – сказав Синєгубов.