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Антидронові сітки, можливо, встановлять углиб Харкова — Синєгубов (відео)

Суспільство 10:43   23.06.2026
Олена Нагорна
Антидронові сітки, можливо, встановлять углиб Харкова — Синєгубов (відео)

Антидронові сітки можуть почати встановлювати вглиб Харкова, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, готових світових зразків захисту від FPV-дронів немає, тому Україна самостійно будує першу лінію подібної оборони, поєднуючи пасивні засоби з активними.

«Ми маємо залучати найактивніші зразки, те, що ми фактично і робимо. Ну і плюс пасивний захист, антидронові сітки. Це вже околиці Харкова, це вже наша реальність. Там окружна дорога, і далі, можливо, будемо захищати глиб міста в тому числі», — зазначив очільник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він підкреслив, що завдяки спільній роботі з Міноборони та донорами у питанні розгортання систем РЕБ уже є конкретні результати: до Харкова долітають лише поодинокі БпЛА, оскільки більшість із них гаситься на підльоті.

Водночас начальник ХОВА констатував, що армія РФ продовжує випробовувати нові моделі дронів, а їхньою метою залишається терор жителів.

«Мета у них, яка по перехопленнях в тому числі, — це і цивільне населення, і цивільні багатоповерхівки. Тобто будь-яка цивільна інфраструктура, ворогу важливий терор місцевого населення. Тому ми тут роботу не зупиняємо, працюємо 24/7 над посиленням оборони», — додав Синєгубов.

Нагадаємо, 22 червня в обласній прокуратурі повідомили “Суспільному”, що загалом РФ застосувала FPV-дрони для ударів по Харкову понад 20 разів. Лише 21 та 22 червня було вісім влучань у місті та на його околицях. Зафіксовано чотири випадки застосування дрона «Велес» по Харкову. Це різновид FPV, який керується за допомогою радіосигналу, але у разі втрати зв’язку з оператором здатний обирати цілі для ударів в автоматичному режимі. Перший такий дрон прилетів по гаражному кооперативу 16 червня, третій та четвертий випадки були 21-го числа – у Салтівському та Київському районах.

Також нагадаємо, що начальник ХОВА Олег Синєгубов вже не виключав, що антидронові сітки можуть встановити на в’їздах до Харкова, це було 4 березня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 10:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Антидронові сітки можуть почати встановлювати вглиб Харкова, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".