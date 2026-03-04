Антидронові сітки можуть з’явитися в Харкові: де саме (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на запитання журналістів 4 березня, не виключив, що доведеться прикривати від дронів в’їзди до обласного центру – на півночі.

“Якщо військові скажуть, що це потрібно, то ми це будемо робити. Є, звичайно, реалізація цього плану по пріоритетності. Ми не виключаємо, що можливо й будемо встановлювати (антидронові сітки – Ред.) на ці напрямки, й у саме місто: з боку Північної Салтівки, з Циркунівського напрямку тощо“, – сказав Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Він зазначив, що обладнанням антидроновими сітками доріг у Харківській області зараз опікуються кілька організацій – як військових, так і цивільних. Цей напрямок продовжать розвивати.

“Ми з вами розуміємо, що де в нас найважче. Це й Лозівський напрямок, де зараз ворог посилив удари, це Ізюмський напрямок, це Куп’янський напрямок, це північ нашої території та, звичайно, північ Харкова. Це вже для нас виклик, над яким ми наразі працюємо“, – наголосив начальник ХОВА.

Синєгубов також прокоментував ситуації, коли взимку через зледеніння новенькі антидронові сітки провисали, а конструкції, що їх утримували, ламалися, перегороджуючи дороги.

“Антидронові сітки фактично будували з колес. Були сітки, їх потрібно було встановлювати. Так роблять військові, тому що потрібно рятувати життя наших цивільних і військових вже тут і зараз. Часу на проєктування немає. Звичайно, що вони це унормовують. У нас були випадки, де похилились, де впали відверто. І навіть цим самим паралізували в принципі проїзд цими шляхами. Однак воно досить швидко все відновлюється“, – запевнив керівник області.