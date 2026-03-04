“Люди бачать результат” – Синєгубов про посилення ППО Харкова (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 4 березня відповів на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив” про боротьбу з дронами в небі Харкова та посилення ППО.

“Ворог нарощує свої сили, звичайно. Ми маємо цьому протидіяти, і ми це робимо, – відзначив Синєгубов. – Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб посилювати наших хлопців, наших військових, які цьому протидіють. І якщо якась “Молния”, або ще будь-який мотлох, назвемо це так (не “шахед”, я маю на увазі), долітає до міста Харкова, то це тому, що їх уже добрий десяток збили наші військові. І щось там пролетіло. Не буду казати, як воно збудовано, якими засобами ми протидіємо. Я думаю, що люди бачать результат. Результат – перш за все, що ми пройшли цю зиму з електроенергією. Звичайно, були перебої. Ми – частина всієї національної енергосистеми. Однак все одно в більшості, скажімо так, люди були з електроенергією, і це дуже важливо”.

Синєгубов запевнив, що в процесі зміцнення системи ППО на Харківщині не зупиняються. Серед викликів, з якими доведеться боротися, він наголосив на появі на окружній Харкова російських FPV-дронів на оптоволокні.

“Ми не зупиняємося – це точно. Активно працюємо з Мінцифрою, з Міністерством оборони з покращення (ППО – Ред.). Тому що викликів ще дуже багато. У нас є завдання, у нас є плани на цей рік щодо посилення матеріально-технічної бази, посилення військових, посилення певних засобів, які ми маємо закупити за кошти державного бюджету, за кошти United-24, за кошти місцевих бюджетів. У нас є чіткі плани. Знову ж таки, ми не зупиняємося ні на хвилину”, – підкреслив начальник ХОВА.

Водночас він зазначив, що випадки “дольоту” до Харкова російських БпЛА будуть, бо ворог не зупиняється.

“Його мета – це терор місцевого населення. Для чого він направляє “молнии” на Харків? Для чого вони б’ють по житлових будинках, по цивільних автомобілях? У нього мета – це терор місцевого населення”, – попередив керівник області.