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У Харкові вранці 6 червня – “приліт” по будівлі

Події 08:17   06.06.2026
Оксана Горун
У Харкові вранці 6 червня – “приліт” по будівлі Фото: ДПСУ

Вранці 6 червня російський БпЛА вдарив по Харкову.

Доповнено о 08:17. “У Салтівському районі зафіксовано удар ворожим БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі та цивільний автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив подробиці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Фото:Олег Синєгубов/телеграм

08:01.Маємо влучання ударного БпЛА по адміністративній будівлі в Київському районі Харкова. На місці працюють профільні служби“, – написав Терехов у телеграмі.

У Харкові – затяжна повітряна тривога. Вона триває з вечора 5 червня, вже понад вісім годин. Основна причина – наліт російських дронів. Почалося з “молнии”, продовжилося – “шахедами” та БпЛА невстановленого типу. Інформації про інші “прильоти” протягом ночі не надходило.

Раніше БпЛА атакував цивільний автомобіль на Харківщині, загинула жінка, двоє людей поранені. “Приліт” був на автодорозі в Богодухівському районі. Постраждав 24-річний водій, поранений пасажир 47 років, загинула 44-річна пасажирка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 08:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 червня російський БпЛА вдарив по Харкову, повідомив мер Ігор Терехов".