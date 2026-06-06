У Харкові вранці 6 червня – “приліт” по будівлі

Вранці 6 червня російський БпЛА вдарив по Харкову.

Доповнено о 08:17. “У Салтівському районі зафіксовано удар ворожим БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі та цивільний автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив подробиці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

08:01. “Маємо влучання ударного БпЛА по адміністративній будівлі в Київському районі Харкова. На місці працюють профільні служби“, – написав Терехов у телеграмі.

У Харкові – затяжна повітряна тривога. Вона триває з вечора 5 червня, вже понад вісім годин. Основна причина – наліт російських дронів. Почалося з “молнии”, продовжилося – “шахедами” та БпЛА невстановленого типу. Інформації про інші “прильоти” протягом ночі не надходило.

Раніше БпЛА атакував цивільний автомобіль на Харківщині, загинула жінка, двоє людей поранені. “Приліт” був на автодорозі в Богодухівському районі. Постраждав 24-річний водій, поранений пасажир 47 років, загинула 44-річна пасажирка.