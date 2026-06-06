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В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию

Происшествия 08:17   06.06.2026
Оксана Горун
В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию Фото: ГПСУ

Утром 6 июня российский БпЛА ударил по Харькову.

Дополнено в 08:17. «В Салтовском районе зафиксирован удар вражеским БпЛА. В результате обстрела поврежден фасад и остекление окон административного здания и гражданский автомобиль. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил подробности начальник ХОВА Олег Синегубов.

прилет по Салтовскому району Харькова 6 июня 2026
Фото: Олег Синегубов/Telegram

08:01. «Есть попадание ударного БпЛА по административному зданию в Киевском районе Харькова. На месте работают профильные службы», — написал Терехов в Telegram.

В Харькове — длительная воздушная тревога. Она продолжается с вечера 5 июня, уже более восьми часов. Основная причина — налет российских дронов. Началось с «Молний», продолжилось — «Шахедами» и БпЛА неустановленного типа. Информации о других «прилетах» в течение ночи не поступало.

Ранее БпЛА атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине, погибла женщина, два человека ранены. «Прилет» был на автодороге в Богодуховском районе. Пострадал 24-летний водитель, ранен пассажир 47 лет, а погибла 44-летняя пассажирка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 08:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 июня российский БпЛА ударил по Харькову, сообщил мэр Игорь Терехов".