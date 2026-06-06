FPV ударил по машине полицейских в Харьковской области: последствия
Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил о вражеской атаке на сотрудников ведомства. Она произошла 5 июня в Старом Салтове.
«5 июня войска РФ атаковали FPV-дроном поселок Старый Салтов Чугуевского района. Вражеский беспилотник целенаправленно попал в служебное транспортное средство. На месте возник пожар. Среди гражданского населения и личного состава полиции пострадавших нет», — проинформировали в ГУНП.
Напомним, в тот же день FPV-дроны и БпЛА типа «Молния» массировано атаковали поселок Слатино в Дергачевской громаде. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил об ударах не менее чем 30 беспилотников. Чудом обошлось без пострадавших, но разрушения — существенные.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, БПЛА, новости Харькова, полиция, прилет, старый салтов;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 07:33;