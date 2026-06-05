«Чудом никто не пострадал»: Слатино атаковали около 30 БпЛА (фото)

Армия РФ массированно атаковала беспилотниками поселок Слатино на Харьковщине.

«В промежутке между полуночью и четырем утра оккупанты нанесли удары по Слатинской медицинской амбулатории, местной аптеке, а также по многоквартирному дому и четырем частным жилым домам», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Предварительно, добавляет он, населенный пункт атаковали «Молнии» и FPV-дроны.

«В течение четырех часов на поселок упало около 30 беспилотников. Просто чудом никто не пострадал и не погиб», – отметил Задоренко.

Напомним, утром около 07:30 мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о попадании вражеского БпЛА в Основянском районе. После этого в городе снова раздавались взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о «прилетах» в Немышлянском, Основянском и Новобаварском районах. Повреждены частный дом, балкон и автомобиль. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, у нее — острая реакция на стресс.