«Чудом никто не пострадал»: Слатино атаковали около 30 БпЛА (фото)
Армия РФ массированно атаковала беспилотниками поселок Слатино на Харьковщине.
«В промежутке между полуночью и четырем утра оккупанты нанесли удары по Слатинской медицинской амбулатории, местной аптеке, а также по многоквартирному дому и четырем частным жилым домам», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Предварительно, добавляет он, населенный пункт атаковали «Молнии» и FPV-дроны.
«В течение четырех часов на поселок упало около 30 беспилотников. Просто чудом никто не пострадал и не погиб», – отметил Задоренко.
Напомним, утром около 07:30 мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о попадании вражеского БпЛА в Основянском районе. После этого в городе снова раздавались взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о «прилетах» в Немышлянском, Основянском и Новобаварском районах. Повреждены частный дом, балкон и автомобиль. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, у нее — острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Вячеслав Задоренко, массированная атака, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 12:35;