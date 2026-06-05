«Дивом ніхто не постраждав»: Слатине атакували близько 30 БпЛА (фото)

Армія РФ масовано атакувала безпілотниками селище Слатине на Харківщині.

«У проміжку між опівніччю та четвертою ранку окупанти завдали ударів по Слатинській медичній амбулаторії, місцевій аптеці, а також по багатоквартирному будинку та чотирьох приватних житлових будинках», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Попередньо, додає він, населений пункт атакували «Молнии» та FPV-дрони.

«Протягом чотирьох годин на селище впало близько 30 безпілотників. Просто дивом ніхто не постраждав і не загинув», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, вранці, близько 07:30 мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про влучання ворожого БпЛА в Основʼянському районі. Після цього у місті знову лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про «прильоти» в Немишлянському, Основ’янському та Новобаварському районах. Пошкоджені приватний будинок, балкон та авто. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, у неї – гостра реакція на стрес.