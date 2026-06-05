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«Дивом ніхто не постраждав»: Слатине атакували близько 30 БпЛА (фото)

Події 12:35   05.06.2026
Вікторія Яковенко
«Дивом ніхто не постраждав»: Слатине атакували близько 30 БпЛА (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Армія РФ масовано атакувала безпілотниками селище Слатине на Харківщині.

«У проміжку між опівніччю та четвертою ранку окупанти завдали ударів по Слатинській медичній амбулаторії, місцевій аптеці, а також по багатоквартирному будинку та чотирьох приватних житлових будинках», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Попередньо, додає він, населений пункт атакували «Молнии» та FPV-дрони.

«Протягом чотирьох годин на селище впало близько 30 безпілотників. Просто дивом ніхто не постраждав і не загинув», – зазначив Задоренко.

удар по поселку Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по поселку Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по поселку Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по поселку Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по поселку Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по поселку Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, вранці, близько 07:30 мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про влучання ворожого БпЛА в Основʼянському районі. Після цього у місті знову лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про «прильоти» в Немишлянському, Основ’янському та Новобаварському районах. Пошкоджені приватний будинок, балкон та авто. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, у неї – гостра реакція на стрес.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ масовано атакувала безпілотниками селище Слатине на Харківщині.".