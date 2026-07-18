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Без світла і води залишилася ціла громада на Харківщині через удар росіян

Суспільство 15:08   18.07.2026
Оксана Якушко
Без світла і води залишилася ціла громада на Харківщині через удар росіян

Сьогодні, 18 липня, росіяни атакували один з об’єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чого Дергачівська громада повністю знеструмлена, повідомив її начальник Вячеслав Задоренко.

Наразі фахівці оцінюють критичність пошкоджень, після чого можна буде зробити прогнозувати щодо термінів ремонту, зазначив начальник МВА.

Через відсутність електроенергії у місті Дергачі ввели резервний графік подачі води до багатоквартирних будинків.

«Насоси подаватимуть воду до системи централізованого водопостачання щодня з 06:30 до 09:00, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00 – до стабілізації ситуації в енергосистемі. Графік діятиме в районах «Вокзал», «Ізраїль» та «Бабине»», – повідомив Задоренко.

Він закликав запастись водою у своїх квартирах. Жителям приватного сектору для забору води рекомендують користуватися громадськими колодязями і джерелами загального користування.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 15:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 июля россияне атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего Дергачевская громада полностью обесточена, сообщил ее начальник Вячеслав Задоренко.".