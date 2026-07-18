Чи впадуть ціни на продукти й товари в Україні після кінця війни в Ірані

Після тижнів переговорів між США й Іраном війна на Близькому сході спалахнула з новою силою – противники обмінюються ракетними ударами, а кораблі знову не можуть вільно рухатися Ормузькою протокою.

Попри все це, залишаються сподівання, що нарешті й цю кризу розв’яжуть, ціна на нафту остаточно знизиться, стабілізується світовий ринок загалом. Який шанс, що слідом знизяться ціни на продукти і товари, які здорожчали в Україні після того, як зросла вартість пального, МГ «Об’єктив» пояснив доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Він відверто визнає, що важко спрогнозувати такі зміни.

«Постачальники, продавці бензину не дуже схильні змінювати ціни до минулих періодів. Наш ринок працює по-іншому, ніж ринок США або Європи, там дуже оперативна ціна на заправках, на бензин вона змінюється разом із цінами на нафту. У нас це не так, тут головне, щоб уряд був на місці та скоригував ці процеси. Щоб конкуренція не заважала, щоб не було картельних зговорів, які дають можливість утримувати ціну. Тому що раз ціна вже 75 встановилася, чого нам його зменшувати? Тим паче ми втрачаємо бензин через удари росіян. Відповіддю на це може бути конкуренція між постачальниками», – наголосив Дмитро Шиян.

Можливо, після завершення війни з Іраном ціни й знизяться, але, скоріше за все, до рівня річної давнини навряд чи впадуть. Адже на них впливатиме ще курс долара, який істотно змінився, й інфляція.