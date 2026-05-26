Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника

У Харкові проаналізували ціни на квіти та букети напередодні святкових заходів з нагоди завершення навчального року.

Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, середня вартість троянд становить від 50 до 150 грн за штуку залежно від сорту та висоти квітки, хризантем – від 100 до 120 грн, альстромерій – від 50 до 70 грн, еустом – від 150 до 180 грн, гербер і ромашок – від 70 до 90 грн, півоній – від 100 до 160 грн.

Квіткові композиції в кошиках коштують від 500 грн, букети – від 700 грн залежно від розміру, кількості та видів квітів.

“Порівняно з минулим роком ціни на квіткову продукцію зросли в середньому на 5-15%”, – зазначили у мерії.

