Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника
У Харкові проаналізували ціни на квіти та букети напередодні святкових заходів з нагоди завершення навчального року.
Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, середня вартість троянд становить від 50 до 150 грн за штуку залежно від сорту та висоти квітки, хризантем – від 100 до 120 грн, альстромерій – від 50 до 70 грн, еустом – від 150 до 180 грн, гербер і ромашок – від 70 до 90 грн, півоній – від 100 до 160 грн.
Квіткові композиції в кошиках коштують від 500 грн, букети – від 700 грн залежно від розміру, кількості та видів квітів.
“Порівняно з минулим роком ціни на квіткову продукцію зросли в середньому на 5-15%”, – зазначили у мерії.
Нагадаємо, шкільний вальс станцювали випускники у центрі прифронтового Харкова. Поки що відбувалися репетиції. Серед тих, хто виконував па на площі – 11-класники 85 ліцею Харкова. Їхній випускний вечір відбудеться в підземній школі. Але в танці просто неба собі не відмовили. Репетицію проводили під наглядом хореографа та одночасно знімали відео на пам’ять. Із кореспонденткою «Об’єктиву» випускники поділилися планами. Цьогоріч з харківських шкіл випустяться вісім тисяч 11-класників, інформувала директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. Це майже на пів тисячі більше, ніж торік.
Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 14:14;