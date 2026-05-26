«Відключатимуть мобільний зв’язок під час тривог» – ЦПД заявляє про фейк

У мережі поширюється фейк про нібито «закон №395/2026», який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Про це попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова уряду та указ президента з номером «395/2026» стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій.

