«Відключатимуть мобільний зв’язок під час тривог» – ЦПД заявляє про фейк

Суспільство 15:29   26.05.2026
Вікторія Яковенко
У мережі поширюється фейк про нібито «закон №395/2026», який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Про це попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова уряду та указ президента з номером «395/2026» стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій.

фейк про мобильную связь и тревоги
Фото: ЦПД

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО розповідали про нову психологічну операцію, яку проводять окупанти у Богодухові, а також на прикордонних територіях Харківщини. Подібне ворог уже проводив на Сумщині. За інформацією ЦПД, росіяни скидають на регіон фальшиві гривні, сподіваючись зацікавити людей. Однак на таких листівках – заклики до колабораціонізму, пропозиції «зливати» позиції ЗСУ та дискредитація керівництва держави.

  Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 15:29;

