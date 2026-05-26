«Відключатимуть мобільний зв’язок під час тривог» – ЦПД заявляє про фейк
У мережі поширюється фейк про нібито «закон №395/2026», який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Про це попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
«Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постанова уряду та указ президента з номером «395/2026» стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій.
Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО розповідали про нову психологічну операцію, яку проводять окупанти у Богодухові, а також на прикордонних територіях Харківщини. Подібне ворог уже проводив на Сумщині. За інформацією ЦПД, росіяни скидають на регіон фальшиві гривні, сподіваючись зацікавити людей. Однак на таких листівках – заклики до колабораціонізму, пропозиції «зливати» позиції ЗСУ та дискредитація керівництва держави.
Читайте також: $2000 або депортація: у Харкові викрили схему з псевдошлюбом для іноземця
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мобильная связь, тревоги, фейк, Центр противодействия дезинформации;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Відключатимуть мобільний зв’язок під час тривог» – ЦПД заявляє про фейк», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 15:29;