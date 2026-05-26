Live

«Будут отключать мобильную связь во время тревог» — ЦПД заявляет о фейке

Общество 15:29   26.05.2026
Виктория Яковенко
«Будут отключать мобильную связь во время тревог» — ЦПД заявляет о фейке Фото: pixabay.com

В сети распространяется фейк о якобы «законе №395/2026», предусматривающем отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Об этом предупреждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакие законы или постановления об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принимались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление правительства и указ президента с номером «395/2026» касаются совсем других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию телекоммуникаций.

фейк про мобильную связь и тревоги
Фото: ЦПД

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказывали о новой психологической операции, которую проводят оккупанты в Богодухове, а также на приграничных территориях Харьковщины. Подобное враг уже проводил на Сумщине. По информации ЦПД, россияне сбрасывают на регион фальшивые гривны, надеясь заинтересовать людей. Однако на таких листовках – призывы к коллаборационизму, предложения «сливать» позиции ВСУ и дискредитация руководства государства.

Читайте также: $2000 или депортация: в Харькове раскрыли схему с псевдобраком для иностранца

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, цены на цветы
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, цены на цветы
26.05.2026, 14:18
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
26.05.2026, 06:00
Будет удобный спуск и лежаки: обустраивают бесплатный пляж на Журавлевке 📷
Будет удобный спуск и лежаки: обустраивают бесплатный пляж на Журавлевке 📷
26.05.2026, 13:47
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
26.05.2026, 00:17
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
26.05.2026, 11:06
«Будут отключать мобильную связь во время тревог» — ЦПД заявляет о фейке
«Будут отключать мобильную связь во время тревог» — ЦПД заявляет о фейке
26.05.2026, 15:29

Новости по теме:

09.04.2026
Мобильная связь, домашний интернет и ТВ одним счетом – чем удобны тарифы 3в1 «Лайфсет»
27.01.2026
Мобильная связь и интернет во время блэкаутов: что делают на Харьковщине
23.12.2025
Сколько выдержит мобильная связь в Харькове без света, что с 5G — официально
30.10.2025
Обеспечить стабильную мобильную связь в случае блэкаута — совещание в Харькове
18.09.2025
Обеспечить стабильную связь и интернет в случае блэкаута: совещание в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Будут отключать мобильную связь во время тревог» — ЦПД заявляет о фейке», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 15:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сети распространяется фейк о якобы «законе №395/2026», предусматривающем отключение мобильной связи во время воздушных тревог. ".