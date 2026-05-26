«Будут отключать мобильную связь во время тревог» — ЦПД заявляет о фейке
В сети распространяется фейк о якобы «законе №395/2026», предусматривающем отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Об этом предупреждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
«Эта информация не соответствует действительности. Никакие законы или постановления об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принимались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление правительства и указ президента с номером «395/2026» касаются совсем других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию телекоммуникаций.
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказывали о новой психологической операции, которую проводят оккупанты в Богодухове, а также на приграничных территориях Харьковщины. Подобное враг уже проводил на Сумщине. По информации ЦПД, россияне сбрасывают на регион фальшивые гривны, надеясь заинтересовать людей. Однако на таких листовках – призывы к коллаборационизму, предложения «сливать» позиции ВСУ и дискредитация руководства государства.
Категории: Общество, Харьков; Теги: мобильная связь, тревоги, фейк, Центр противодействия дезинформации;
Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 15:29;