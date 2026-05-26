Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА

Происшествия 00:39   26.05.2026
Елена Нагорная
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Около полуночи в Харькове начали греметь взрывы

Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксированы падения дронов в Немышлянском и Новобаварском районах. Они не сдетонировали.

«Будьте осторожны — враг продолжает атаковать город. Вблизи Харькова еще фиксируются боевые БпЛА», — предупредил городской голова.

Воздушная тревога длится в Харькове с 23:33. Причина — угроза БпЛА «Шахед». По данным мониторинговых каналов, помимо Харькова беспилотники атакуют область. Воздушные силы предупреждали о БпЛА в направлении Харькова, Введенки, Донца и Балаклеи. Информация обновляется по ссылке.

 

