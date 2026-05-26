Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:39
Около полуночи в Харькове начали греметь взрывы
Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксированы падения дронов в Немышлянском и Новобаварском районах. Они не сдетонировали.
«Будьте осторожны — враг продолжает атаковать город. Вблизи Харькова еще фиксируются боевые БпЛА», — предупредил городской голова.
Воздушная тревога длится в Харькове с 23:33. Причина — угроза БпЛА «Шахед». По данным мониторинговых каналов, помимо Харькова беспилотники атакуют область. Воздушные силы предупреждали о БпЛА в направлении Харькова, Введенки, Донца и Балаклеи. Информация обновляется по ссылке.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 00:39;