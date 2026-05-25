Реконструкция Лопанской набережной в Харькове продолжится: что в новом проекте

В Харькове презентовали проект второй очереди реконструкции Лопанской набережной.

«Основная проблематика — это запущенность территории, деградация инфраструктуры набережной. Она вся полностью на данный час находится в разрушенном состоянии, в запущенном. Критическое состояние всех инженерных коммуникаций и подземных инженерных сетей и устарелость, в принципе, всей инфраструктуры вдоль реки. Как пешеходной, так и транспортной», — рассказал главный архитектор Харькова Антон Коротовских в ходе публичной беседы о будущем городского пространства.

По его словам, проектом предусмотрено создание зон отдыха для детей, активных зон для занятий спортом и прогулок вдоль реки. Также планируют восстановить инфраструктуру для лодочной станции.

«Это именно восстановление пирса. Доминантой этого проекта является статуя митрополита нашему (Никодима — ред.). Этот проект полностью переосмысляет всю эту территорию», — подчеркнул Коротовских.

Он также отметил, что проект еще в разработке, это пока фор-эскиз (начальный замысел будущего проекта — ред.)

«Это у нас вторая очередь набережной. На данный час это всё. Вторая очередь и всё», — уточнил Коротовских планы относительно этой территории. При этом когда могут начать реализовывать вторую очередь — не ответил.

Напомним, первую очередь обновлённой пешеходной Лопанской набережной в Харькове (на участке от улицы Полтавский Шлях до Соборного спуска) открыли в конце декабря 2025 года. В интервью МГ «Объектив» сооснователь ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин выделил реконструкцию Лопанской набережной среди проектов, «к которым много вопросов». Он считает, что обновление набережной, как и сквера у Вечного огня, — это имиджевые проекты. Подобных в Харькове не было с момента начала полномасштабного вторжения РФ, а в 2025-м они вернулись.