Самые сомнительные проекты 2025-го в Харькове и области — рейтинг ХАЦ 📹

Подводя итоги 2025 года, соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин в интервью МГ «Объектив» назвал проектами, которые не должны были реализовывать, реконструкции лицеев в Старом Салтове и Чугуеве, в которые прилетело повторно. В Харькове самые странные закупки, по его мнению, — это сосны возле Градусника и декоративная система освещения на улице Сумской.

2025 год отметился тем, что в Харькове частично вернулись к имиджевым инфраструктурным проектам, заявил Лисичкин. Он выделил четыре таких объекта, в целесообразности которых Харьковский антикоррупционный центр сомневается. Это реконструкции сквера возле Вечного огня и Лопанской набережной, высадка сосен возле Градусника, а также закупка иллюминации для участка улицы Сумской от ХНАТОБа до Дворца детского и юношеского творчества.

«2025 год был немного волнообразным, — отметил антикоррупционер. — Были расходы, к которым много вопросов. Это реконструкция Лопанской набережной, реконструкция сквера у Вечного огня. То, что с начала полномасштабного российского вторжения не было имиджевых проектов в Харькове, я имею в виду реконструкции скверов, парков. Кроме расширения улицы Веснина крупных проектов не было. Они вернулись частично в 2025 году. Городские власти достаточно осторожно, пока не на 150-200 миллионов, а, условно, на 30-35 миллионов. Но все же их можно называть имиджевыми проектами, которые вернулись в Харьков».

На территории области, по мнению Лисичкина, больше вопросов у Харьковского антикоррупционного центра вызвало восстановление объектов, которые были разбиты в результате российских обстрелов, реконструированы и повторно разрушены в 2025 году. Это мэрия Изюма и лицеи в Чугуеве и Старом Салтове.

«Там больше вопрос был не об имиджевых затратах, а о том, нужно ли было делать реконструкцию школ там, где, возможно, нужно было сразу делать подземные школы», — пояснил соучредитель ХАЦ.

Также Лисичкин считает нецелесообразным сейчас строить или реконструировать наземные сооружения медучреждений — Изюмской центральной городской больницы и Харьковского областного центра онкологии.

«В первую очередь должна быть безопасность: и безопасность пациентов потенциально, когда они придут в восстановленный онкоцентр или Изюмскую больницу, и безопасность на строительной площадке для людей, которые эти объекты будут выполнять, строить, реконструировать. Потому что бывают случаи. Когда расширяли улицу Веснина, был «прилет» и тогда погиб строитель, поэтому с этим нужно быть осторожнее. И эти моменты именно с выделением средств — миллиард на Изюмскую больницу, 3 миллиарда на онкоцентр. Это очень непростые вопросы. Мы понимаем, что медицинская сфера и онкобольные имеют право на лечение в хороших условиях и что нельзя не тратить даже во время войны средства на здравоохранение. Но также мы понимаем, что уже есть прецеденты, когда в восстановленные объекты попадали ракеты, «Шахеды» и ущерб на сотни миллионов гривен», — пояснил антикоррупционер.

Также в интервью МГ «Объектив» Лисичкин объяснил, зачем ХАЦ подписал меморандум с Харьковским горсоветом и в чем он заключается, дал оценку деятельности и последним разоблачениям САП и НАБУ, а также расследованию дел о возможных растратах при строительстве фортификаций на Харьковщине, высказался по поводу бюджета Харькова-2026 и озвучил свое мнение, почему президент Владимир Зеленский хвалит город за подготовку к зиме.