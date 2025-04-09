400 млн на ветер на Харьковщине: два масштабно отстроенных объекта уничтожили

Миллионы из бюджета «сгорели» вместе с лицеем в Старом Салтове, в котором ни разу после реконструкции не учились дети, и зданием мэрии в Изюме на Харьковщине.

Едва отстроенные здания в 2025 году существенно повредили обстрелами россияне: по мэрии Изюма прилетела ракета, лицей в Старом Салтове разбили «Шахеды». К целесообразности восстановления именно этих объектов, а также — стоимости работ в течение их проведения возникали вопросы у нардепов и антикоррупционеров.

«В прошлом году, когда стало известно, что ХОВА собирается отстраивать школу почти на самой границе с россией, ХАЦ писал о лицее в Старом Салтове в материале «Сотни миллионов на школы у границы в Харьковской области: расточительство или надежда вернуть жизнь?». Напомним, расстояние от границы с РФ до поселка Старый Салтов (Чугуевский район) составляет всего 17 километров, расстояние до Харькова – 45 километров. На тот момент в лицее онлайн обучалось около 700 детей, физически в Старом Салтове не было даже 100 детей», — напомнили в Харьковском антикоррупционном центре, реагируя на сообщение об уничтожении восстановленного лицея.

Антикоррупционеры привели ответ, который получили тогда от ХОВА — о целесообразности в первую очередь отстраивать лицей в регионе, где дети учатся онлайн. Тогда чиновники отметили, что восстановление лицея — инициатива местного самоуправления. Он — опорное учреждение образования громады, а пока детей за парты не усадишь, там будут работать учителя.

В целом на ремонт лицея потратили 205 млн грн, и в ХАЦ заявляли, что цены на материалы и оборудование при ремонте были завышены в разы.

«Прилетело» по лицею ночью 6 апреля. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке не сообщил об этом, лишь указав: «в результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горела палатка со строительными материалами и мебелью на площади 450 м кв., которая находилась на территории двора учебного заведения». Позже фото разрушений в лицее опубликовала Харьковская областная прокуратура.

«Новое помещение в 17 км от границы, где дети занимаются дистанционно или и вообще уехали. Заказчиком этой расточительности выступила Харьковская областная военная администрация. Мы готовим очередной запрос на главу Харьковской ВГА, правительство и бюджетный комитет. По каким критериям принимаются решения о выделении субвенций?» — отреагировала на информацию о разрушении лицея народный депутат Ирина Геращенко.

Она же в соцсетях уже привлекала внимание к «бездумно израсходованным», по ее мнению, 200 млн грн на восстановление здания Изюмского горсовета. И опубликовала фото ответов от Министерства развития громад и территорий, а также ХОВА на свои депутатские запросы о судьбе этого здания.

Как оказалось, реконструкцию мэрии завершили к 1 января 2025 года, а уже 4 февраля здание разрушила российская ракета. Также нардеп обратила внимание на приоритеты в распределении средств на восстановление в Изюме.

«Все, кто хоть раз после деоккупации Изюма бывали в городе, знают, что там почти нет целых построек, дома стоят в лучшем случае с заколоченными фанерой окнами… Так вот, в письме г-на Кулебы есть еще одна интересная деталь – оказывается, за счет Фонда в 2023-2024 годах в Изюме также реализовали еще шесть проектов по аварийно-восстановительным работам многоквартирных жилых домов и на это было предусмотрено 207 472,365 тыс. грн! То есть, вдумайтесь, на мэрию — 200 млн и на шесть жилых домов для людей, потерявших все, — тоже 200 млн», — написала Геращенко.