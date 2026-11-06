Проект восстановления Северной Салтовки получил одобрение госэкспертизы: мэрия

Завершение проектирования жилого квартала на Северной Салтовке и финансирование его строительства мэр Харькова Игорь Терехов обсудил с представителями инициативы «UN4UkrainianCities» Европейской экономической комиссии ООН и ХНУМГ им. А. М. Бекетова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты вуза представили проект будущего комплекса. Он предусматривает строительство пяти домов на 236 квартир, детсада, коммерческих помещений, общественных пространств, подземного сооружения двойного назначения на 2,2 тыс. человек. Эскизный проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

По словам Терехова, город рассчитывает на финансирование с привлечением государственных средств и поддержкой международных партнеров.

«Это будет примером для всей страны. Этот опыт смогут масштабировать в других городах, особенно в прифронтовых общинах», – отметил мэр.

Игорь Терехов подчеркнул, что восстановление жилья имеет значение для экономического возрождения Украины.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов 4 ноября представил инновационный проект восстановления жилья на Северной Салтовке во время Первой ежегодной жилищной конференции в Киеве.