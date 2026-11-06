Снег и -2°: прогноз погоды на 7 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 7 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. В місті та області стане холодніше.

В Харьковской области в течение дня будет облачно с прояснениями 🌥. Синоптики прогнозируют небольшой снег 🌨, а также мокрый снег 💧❄️.

Ветер ожидают северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза. Днем будет немного теплее — 0 – 5° тепла.

В Харькове также ожидается небольшой снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️.

Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 0 – 2° мороза, днем столбик термометра покажет ​​1 – 3° тепла.

Напомним, 6 ноября в Харькове появились первые признаки приближения зимы: в городе выпала ледяная крупа.