Снег и -2°: прогноз погоды на 7 ноября в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 7 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. В місті та області стане холодніше.
В Харьковской области в течение дня будет облачно с прояснениями 🌥. Синоптики прогнозируют небольшой снег 🌨, а также мокрый снег 💧❄️.
Ветер ожидают северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза. Днем будет немного теплее — 0 – 5° тепла.
В Харькове также ожидается небольшой снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 0 – 2° мороза, днем столбик термометра покажет 1 – 3° тепла.
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Напомним, 6 ноября в Харькове появились первые признаки приближения зимы: в городе выпала ледяная крупа.