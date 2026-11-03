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Без дождей и +9 днем. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области

Погода 19:58   03.11.2026
Оксана Якушко
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Без дождей и +9 днем. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода ☁️. Сутки в области пройдут без существенных осадков, дождь не прогнозируют.
Ветер ожидают северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток будет колебаться от 4 до 9° тепла.

В Харькове ожидают облачную погоду, день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток составит 6 – 8° тепла.

Читайте также: 4 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 19:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.".