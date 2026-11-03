Без дождей и +9 днем. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области
Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода ☁️. Сутки в области пройдут без существенных осадков, дождь не прогнозируют.
Ветер ожидают северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток будет колебаться от 4 до 9° тепла.
В Харькове ожидают облачную погоду, день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток составит 6 – 8° тепла.