Без дождей и +9 днем. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода ☁️. Сутки в области пройдут без существенных осадков, дождь не прогнозируют.

Ветер ожидают северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 в течение суток будет колебаться от 4 до 9° тепла.

В Харькове ожидают облачную погоду, день пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 в течение суток составит 6 – 8° тепла.

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