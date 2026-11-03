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Зеленский: РФ подала сигнал в день выборов в США, выпустив 76 ракет по Украине

Происшествия 11:40   03.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Зеленский: РФ подала сигнал в день выборов в США, выпустив 76 ракет по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что ночью 3 ноября РФ нанесла сложный комбинированный удар по многим регионам. Главной целью оккупантов стала критическая инфраструктура в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях. Глава государства считает, что подобные действия россиян – сигнал накануне промежуточных выборов в Америке.

Обстрел Харькова 3 ноября

Зеленский отметил, что в результате «прилетов» во многих регионах Украины начались экстренные отключения электроснабжения.

«В Харькове россияне ударили прямо по городской клинической больнице. Семьдесят три человека пострадали, повреждено кардиологическое отделение, где лечились люди», – отметил он.

Обстрел Харькова 3 ноября

По данным Зеленского, за ночь ВС РФ выпустили 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Однако атака продолжается.

«Очень показательно, что это все в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка этот сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор. Нужно помогать Украине защищать небо, в противном случае Россия никогда не прекратит свои ракетные удары», –  добавил он.

Отметим, промежуточные выборы в Конгресс США пройдут сегодня, 3 ноября. Их традиционно проводят спустя два года правления каждого лидера Америки – ровно посередине четырехлетнего президентского срока. Люди будут переизбирать всех 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов 36 штатов. Сейчас обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Виду этого при поддержке однопартийцев президенту Дональду Трампу легче реализовывать свою законодательную программу. Однако после выборов многое может измениться – большинство аналитиков пророчат победу на выборах демократам. Те, в свою очередь, могут начать существенно затруднять принятие законов, требующих согласия обеих палат Конгресса, и усилить парламентский контроль над администрацией. Тогда существенно ограничатся реальные полномочия Трампа, а также его политическое влияние. Изменения могут коснуться не только США, но и многих других стран, считают эксперты.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Уже утром 3 ноября в пресс-службе мэрии сообщили, что из-за ночной российской атаки в Харькове начались проблемы с теплоснабжением, подачей горячей воды, а также – наблюдается нестабильное напряжение в электросети. В КП «Харьковский метрополитен» добавили: в связи с нестабильным напряжением могут задерживаться и поезда подземки. Также отменили часть маршрутов электротранспорта.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. По состоянию на утро 3 ноября известно о 62 пострадавших, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Помимо этого, 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках. По информации Харьковской облпрокуратуры, пострадали 73 человека. В основном, у всех – острая реакция на стресс. По предварительным данным, по Харькову могли ударить авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

Всего десять регионов Украины попали под российские удары этой ночью, сказал на брифинге первый заместитель Министра энергетики Артем Некрасов. Речь, прежде всего, идет об объектах энергетики. Только за последние сутки россияне атаковали энергообъекты в Украине более 20 раз. Таким образом, самая сложная ситуация в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Именно в этих регионах энергетическая инфраструктура получила наибольшие повреждения. Ввиду этого в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях вынужденно ввели аварийные отключения.

Читайте также: Что сейчас происходит в Немышлянском районе – последствия «прилетов»

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 11:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский написал, что ночью 3 ноября РФ нанесла сложный комбинированный удар по многим регионам Украины.".