Стройматериалы и психологическая помощь: как помогают в Васищево после удара

Последствия вражеских обстрелов продолжают устранять в поселке Васищево, которое пострадало в результате вражеских обстрелов недавно.

К ликвидации последствий вместе с подразделениями ГСЧС и коммунальными службами подключились гуманитарные организации, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Группа быстрого реагирования снабдила жителей строительными материалами и помогла закрыть более 50 поврежденных оконных контуров. Также оказывали психологическую помощь, юридическое и социальное сопровождение. В общем поддержку получили около 40 человек. На месте работали представители неправительственных организаций: «Координационный Гуманитарный Центр», «ХОО Общество Красного Креста Украины», «Пролісок», «Право на Защиту», «Авалист» и «Я Спасенный», – уточнил Синегубов.

Напомним, 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о дроновых ударах по поселку Васищево. В результате обстрела пострадали 18-летний парень и 48-летняя, 67-летняя, 33-летняя и 71-летняя женщины. Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома. Также повреждены два частных жилых дома. Загорелась теплица.