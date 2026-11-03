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Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет

Происшествия 03:31   03.11.2026
Оксана Горун
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Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет Фото: Вадим Беликов

Около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах.

«Харьков под комбинированным ударом баллистики и КАБов – будьте осторожны!» — написал Терехов.

Жители города сообщают о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

По состоянию на 03:30 атака продолжается. Мониторинговые каналы фиксируют цели в воздухе. Одновременно под массированным ударом находятся другие города Украины, в частности — о баллистике предупреждают жителей Киева и Днепра.

Читайте также: Мониторинговые Telegram-каналы: как не попасть на дезинформатора

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 03:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах".