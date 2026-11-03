Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет

Около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах.

«Харьков под комбинированным ударом баллистики и КАБов – будьте осторожны!» — написал Терехов.

Жители города сообщают о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

По состоянию на 03:30 атака продолжается. Мониторинговые каналы фиксируют цели в воздухе. Одновременно под массированным ударом находятся другие города Украины, в частности — о баллистике предупреждают жителей Киева и Днепра.