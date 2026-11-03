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Вибухи в Харкові: місто під комбінованою атакою, місцями зникло світло

Події 03:31   03.11.2026
Оксана Горун
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Вибухи в Харкові: місто під комбінованою атакою, місцями зникло світло

Близько 03:20 в Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи.

“Харків під комбінованим ударом балістики та КАБів – будьте обережні!” – написав Терехов.

Жителі міста повідомляють, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБи на Харків.

Станом на 3:30 атака триває. Моніторингові канали фіксують цілі в повітрі. Одночасно під масованим ударом перебувають інші міста України, зокрема про балістику попереджають мешканців Києва та Дніпра.

Читайте також: Моніторингові Telegram-канали: як не потрапити на дезінформатора

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 03:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:20 в Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи".