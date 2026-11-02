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Як 3 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік

Економіка 21:47   02.11.2026
Тетяна Литвіна
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Як 3 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік

У вівторок, 3 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30–22:00
  • 2.2 08:30-12:00; 15:30–22:00
  • 3.1 12:00–15:30; 19:00–24:00
  • 3.2 12:00–15:30; 19:00–24:00
  • 4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 22:00-24:00
  • 4.2 08:30-15:30; 22:00-24:00
  • 5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00
  • 5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00
  • 6.1 05:00–08:00; 12:00–19:00
  • 6.2 06:00-08:00; 12:00–19:00; 22:00-24:00

Список адрес за чергами – тут .

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).

Читайте також: Видимість 200-500 метрів: прогноз погоди на 3 листопада у Харкові та області

Нагадаємо, через «прильоти» у Безлюдівській та Лозівській громадах частина мешканців залишилася без газопостачання. Росіяни пошкодили газові мережі.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 21:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 3 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомили у Харківобленерго.".