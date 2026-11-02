Як 3 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік
У вівторок, 3 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 08:00–12:00; 19:00–22:00
- 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
- 2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30–22:00
- 2.2 08:30-12:00; 15:30–22:00
- 3.1 12:00–15:30; 19:00–24:00
- 3.2 12:00–15:30; 19:00–24:00
- 4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 22:00-24:00
- 4.2 08:30-15:30; 22:00-24:00
- 5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00
- 5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00
- 6.1 05:00–08:00; 12:00–19:00
- 6.2 06:00-08:00; 12:00–19:00; 22:00-24:00
Список адрес за чергами – тут .
Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).
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Нагадаємо, через «прильоти» у Безлюдівській та Лозівській громадах частина мешканців залишилася без газопостачання. Росіяни пошкодили газові мережі.