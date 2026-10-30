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Як відключатимуть світло у Харківській області 31 жовтня – графіки

Економіка 21:03   30.10.2026
Тетяна Литвіна
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Як відключатимуть світло у Харківській області 31 жовтня – графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

Завтра, 31 жовтня, на Харківщині знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ «Харківобленерго».

Світло відключатимуть за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.2 14:00-21:00
  • 3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 4.1 10:30–14:00; 17:30-21:00
  • 4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 5.1 14:00-17:30
  • 5.2 06:00-07:00; 14:00–17:30
  • 6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30
  • 6.2 06:00-07:00; 13:00–17:30

Список адрес за чергами – тут. Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗП).

Читайте також: Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області

Нагадаємо, також 31 жовтня з 09:00 до 17:00 буде знеструмлено споживачів частин Новобаварського та Холодногірського районів Харкова, повідомили в АТ «Харківобленерго». Причина – проведення ремонтних робіт.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 21:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 31 жовтня, на Харківщині знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ «Харківобленерго». Світло відключатимуть за чергами.".