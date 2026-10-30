Як відключатимуть світло у Харківській області 31 жовтня – графіки

Завтра, 31 жовтня, на Харківщині знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ «Харківобленерго».

Світло відключатимуть за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 14:00-21:00

3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00

3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.1 10:30–14:00; 17:30-21:00

4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.2 06:00-07:00; 13:00–17:30

Список адрес за чергами – тут. Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗП).

Нагадаємо, також 31 жовтня з 09:00 до 17:00 буде знеструмлено споживачів частин Новобаварського та Холодногірського районів Харкова, повідомили в АТ «Харківобленерго». Причина – проведення ремонтних робіт.