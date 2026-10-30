Мерія Харкова звернулася до Офісу ООН-Хабітат за допомогою у відновленні

Представники мерії Харкова розповіли про руйнування житлового фонду через ворожі атаки, обсяги пошкодженої інфраструктури та попросили про допомогу міжнародних партнерів. Про це повідомила прес-служба міськради.

З в. о. керівника Офісу ООН-Хабітат в Україні Олександром Коцлейдою зустрівся перший заступник міського голови Олександр Новак та представник Асоціації прифронтових міст та громад Олег Чорнобай.

“Нам потрібна допомога міжнародних партнерів, адже лише об’єднавши зусилля, ми зможемо відновлювати пошкоджене, посилювати стійкість міста та забезпечувати потреби харків’ян”, – зазначив Олександр Новак.

Керівник Офісу ООН-Хабітат в Україні окреслив потенційні напрямки співробітництва. Це – розробка рішень у сфері енергетики, теплопостачання, житла та охорони навколишнього середовища, збереження культурної спадщини.

“Сторони домовилися розробити можливість підписання меморандуму про співпрацю та визначити пріоритетні проекти для подальшої роботи”, – йдеться у повідомленні міськради.

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Нагадаємо, що відбувається після обстрілу будинку у Харкові, розповів в ефірі нацмарафону мер Ігор Терехов. За його даними, у місті відпрацьовано чіткий алгоритм дій.