Пошкоджене житло в Харкові: Терехов про відновлення й допомогу людям

Що відбувається після обстрілу будинку в Харкові, детально розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. За його даними, у місті відпрацьований чіткий алгоритм дій.

«Коли таке трапляється, виїжджають наші комунальні служби, ми забиваємо контури, крім цього оглядаємо усі дахи, відновлюємо електропостачання, газопостачання. І наші спеціалісти роблять оцінку, наскільки пошкоджений конструктив будинку – можливо чи неможливо відновити. Якщо незначні пошкодження, то люди реєструються, ми відкриваємо мобільні ЦНАП, ми надаємо всю допомогу, оформлюємо всі документи, і передаємо їх по системі єВідновлення до Києва і там вже в Києві ухвалюють рішення і виплачують людям певні кошти», – пояснив міський голова.

Якщо руйнації більш значні – у випадку, коли спеціалісти роблять висновок, що потрібна капітальна відбудова, працює зовсім інший алгоритм дій.

«Так, люди також реєструються. Але спочатку робляться ремонтно-відновлювальні роботи в повному обсязі, потім вже люди отримують певні кошти на ремонт також з Києва централізовано», – додав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»