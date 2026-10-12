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Пошкоджене житло в Харкові: Терехов про відновлення й допомогу людям

Записано 12:29   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Пошкоджене житло в Харкові: Терехов про відновлення й допомогу людям Скриншот

Що відбувається після обстрілу будинку в Харкові, детально розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. За його даними, у місті відпрацьований чіткий алгоритм дій.

«Коли таке трапляється, виїжджають наші комунальні служби, ми забиваємо контури, крім цього оглядаємо усі дахи, відновлюємо електропостачання, газопостачання. І наші спеціалісти роблять оцінку, наскільки пошкоджений конструктив будинку – можливо чи неможливо відновити. Якщо незначні пошкодження, то люди реєструються, ми відкриваємо мобільні ЦНАП, ми надаємо всю допомогу, оформлюємо всі документи, і передаємо їх по системі єВідновлення до Києва і там вже в Києві ухвалюють рішення і виплачують людям певні кошти», – пояснив міський голова.

Якщо руйнації більш значні – у випадку, коли спеціалісти роблять висновок, що потрібна капітальна відбудова, працює зовсім інший алгоритм дій.

«Так, люди також реєструються. Але спочатку робляться ремонтно-відновлювальні роботи в повному обсязі, потім вже люди отримують певні кошти на ремонт також з Києва централізовано», – додав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 12:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що відбувається після обстрілу будинку в Харкові, детально розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. За його даними, у місті відпрацьований чіткий алгоритм дій.".